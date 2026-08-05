CENTCOM заявила об изменении маршрута 48 торговых судов

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сегодня, в среду, опубликовав сообщение, заявило, что до настоящего момента изменило маршрут 48 торговых судов в рамках так называемого плана «морской блокады».

Это ведомство в продолжение своих заявлений, направленных на поднятие боевого духа своих военнослужащих перед иранскими оборонительными силами, заявило: Мы изменили маршрут 48 торговых судов, вывели из строя 2 судна и проникли на 2 других судна. Мы продолжаем осуществлять блокаду против Ирана!

Ранее это ведомство также выдвигало аналогичные заявления.