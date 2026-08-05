Инцидент морской безопасности к юго-востоку от Адена

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сайт Организации морских торговых операций Великобритании (UKMTO), Лондон сегодня, в среду, сообщил об инциденте морской безопасности в 95 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Согласно заявлению на этом сайте, Управление морских торговых операций Великобритании утверждает: получено сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена (Йемен). Капитан танкера сообщил, что слышал мощный взрыв рядом с судном.

На сайте добавлено: все члены экипажа в полной безопасности, и их состояние подтверждено. Никаких экологических последствий не зарегистрировано, власти расследуют инцидент. Суднам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.