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Инцидент морской безопасности к юго-востоку от Адена

5 августа 2026 - 23:17
News ID: 1849066
Source: ABNA
Инцидент морской безопасности к юго-востоку от Адена

Организация морских торговых операций Великобритании объявила: капитан танкера в 95 морских милях к юго-востоку от Адена (Йемен) сообщил, что слышал мощный взрыв рядом с судном.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на сайт Организации морских торговых операций Великобритании (UKMTO), Лондон сегодня, в среду, сообщил об инциденте морской безопасности в 95 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Согласно заявлению на этом сайте, Управление морских торговых операций Великобритании утверждает: получено сообщение об инциденте в 95 морских милях к юго-востоку от Адена (Йемен). Капитан танкера сообщил, что слышал мощный взрыв рядом с судном.

На сайте добавлено: все члены экипажа в полной безопасности, и их состояние подтверждено. Никаких экологических последствий не зарегистрировано, власти расследуют инцидент. Суднам рекомендуется соблюдать осторожность при проходе и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO.

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