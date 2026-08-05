Бакаи: У нас нет планов поездок в Пакистан и Катар

Как сообщает агентство «Абна», Исмаил Бакаи, официальный представитель МИД, отвечая на вопрос журналистов о некоторых сообщениях региональных и западных СМИ касательно ирано-оманских переговоров, сказал: переговоры между Ираном и Оманом как двумя прибрежными государствами Ормузского пролива в последние два месяца велись с целью определения безопасного маршрута для коммерческого судоходства в этом проливе, и различные технические, правовые, безопасностные и экологические аспекты этого вопроса рассматриваются в компетентных органах нашей страны.

Представитель МИД оценил процесс переговоров между двумя странами как «профессиональный» и «продвигающийся вперёд» и отметил: географические координаты маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и если некоторые третьи стороны не будут создавать препятствия в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и замечания, находится на стадии окончательной доработки и редактирования.

Бакаи, касаясь влияния двустороннего ирано-оманского взаимопонимания на безопасностную ситуацию и коммерческое судоходство в Ормузском проливе, подчеркнул: закрытие Ормузского пролива было вызвано военной агрессией США и сионистского режима против Ирана и его безопасностными последствиями для всего региона, и ирано-оманское взаимопонимание само по себе не может означать обеспечение безопасности пролива для проходящих судов, поскольку факторы, делающие пролив небезопасным со стороны США, особенно морская блокада и другие агрессивные и угрожающие действия против Ирана и его интересов, по-прежнему сохраняются.

Официальный представитель МИД в ответ на другой вопрос о возможной поездке министра иностранных дел или председателя парламента в Пакистан или Катар в конце этой недели, сказал: у нас нет планов поездок в эти страны. Однако Пакистан и Катар продолжают свои усилия по снижению напряжённости, и Исламская Республика Иран также поддерживает с ними контакты и обмен мнениями.