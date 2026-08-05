  1. Home
  2. Новости Ирана

Аль-Джазира: В переговорах между Ираном и Оманом остался только один вопрос

5 августа 2026 - 23:15
News ID: 1849064
Source: ABNA
Аль-Джазира: В переговорах между Ираном и Оманом остался только один вопрос

Высокопоставленный дипломатический источник заявил, что в переговорах между Ираном и Оманом остались нерешёнными только один или два вопроса.

Как сообщает агентство «Абна», высокопоставленный дипломатический источник рассказал «Аль-Джазире»: в переговорах между Ираном и Оманом остались нерешёнными только один или два вопроса. Этот высокопоставленный дипломатический источник сообщил «Аль-Джазире», что эти вопросы не кажутся особенно сложными.

Источник сказал: при условии отсутствия какого-либо недобросовестного вмешательства со стороны других сторон, соглашение может быть достигнуто сегодня или завтра.

Этот дипломатический источник также заявил, что Ормузский пролив не был закрыт из-за разногласий между Ираном и Оманом, поэтому любое закрытие или открытие пролива будет зависеть от любых действий США, которые считаются нарушающими международное право.

Your Comment

You are replying to: .
captcha