Аль-Джазира: В переговорах между Ираном и Оманом остался только один вопрос

Как сообщает агентство «Абна», высокопоставленный дипломатический источник рассказал «Аль-Джазире»: в переговорах между Ираном и Оманом остались нерешёнными только один или два вопроса. Этот высокопоставленный дипломатический источник сообщил «Аль-Джазире», что эти вопросы не кажутся особенно сложными.

Источник сказал: при условии отсутствия какого-либо недобросовестного вмешательства со стороны других сторон, соглашение может быть достигнуто сегодня или завтра.

Этот дипломатический источник также заявил, что Ормузский пролив не был закрыт из-за разногласий между Ираном и Оманом, поэтому любое закрытие или открытие пролива будет зависеть от любых действий США, которые считаются нарушающими международное право.