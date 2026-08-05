Как сообщает агентство «Абна», Дональд Трамп, президент США, опубликовав текст в своей социальной сети «Truth Social», выразил свой гнев по поводу победы Абделя аль-Сайида на праймериз Демократической партии в штате Мичиган.

Гнев Трампа из-за победы прокси-палестинского кандидата в Мичигане

Президент США в этом тексте с гневом написал: Хорошие новости для Республиканской партии. Аль-Сайид, проигравший коммунист, который ненавидит евреев и Израиль, побеждает фаворита в гонке против социалистов.

Дональд Трамп, который считает результаты опросов, опубликованных различными источниками, направленными против него, продолжил: Не ожидалось, что он выступит так хорошо. Теперь безумная политика демократов станет только хуже!

Абдуррахман аль-Сайид одержал победу на праймериз Демократической партии за место в Сенате США от штата Мичиган.

Телеканал NBC сообщил, что ему удалось победить своего соперника, несмотря на то, что группы, поддерживающие сионистский режим, потратили десятки миллионов долларов на избирательную кампанию.

Согласно этому сообщению, результат вчерашних выборов во вторник нанёс серьёзный удар по сионистскому лобби в США, известному как AIPAC. Это лобби, которое руководило усилиями по поражению Абдуррахмана аль-Сайида, сторонника Палестины, потратило более 30 миллионов долларов на поддержку его соперницы — Хейли Стивенс, члена Конгресса США.

Абдуррахман аль-Сайид в ноябрьских выборах будет соревноваться с Майком Роджерсом, бывшим членом Конгресса США от Республиканской партии. Это соревнование считается одним из немногих судьбоносных событий для Сената на промежуточных выборах в ноябре и может определить, какая партия будет контролировать Сенат до конца президентского срока Дональда Трампа.

В случае победы Абдуррахмана аль-Сайида, имеющего египетское происхождение, на выборах в ноябре, он станет первым сенатором-мусульманином в истории Америки.