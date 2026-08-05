Аль-Джазира: Тель-Авив отказался от приоритета разоружения «Хезболлы» на переговорах

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Аль-Джазиру, высокопоставленный ливанский официальный источник объявил, что новый раунд переговоров между Ливаном и сионистским режимом, начавшийся во вторник в Риме, завершён, и его продолжение запланировано на четверг. Эти переговоры были сосредоточены на вопросе границ и механизмах контроля за выполнением мер безопасности, включая вывод сионистской армии и разоружение «Хезболлы».

Это второй раунд трёхдневных переговоров в Риме, который проводится в продолжение 5 предыдущих раундов переговоров в Вашингтоне. Ливанский источник добавил, что ливанская делегация представила своё предложение по границам на политическом заседании.

Аль-Джазира пишет, что важным моментом в этом раунде стало то, что впервые сионистская делегация отступила от своего условия о приоритете «разоружения „Хезболлы“» перед обсуждением границ.

Ливанская делегация предложила определить районы «Эль-Хайям» или «Бинт-Джбейль» в качестве новых экспериментальных зон. В этих зонах ливанская армия берёт на себя полную ответственность за безопасность, а сионистские военные, в свою очередь, осуществят ограниченное отступление.

Одновременно с этими переговорами обострилась внутренняя напряжённость в Ливане. Шейх Наим Касем, генеральный секретарь «Хезболлы», призвал ливанское правительство прекратить «полевые уступки» и потребовал уважать национальный суверенитет Ливана.

Эти переговоры продолжаются на фоне того, что с начала конфликтов в марте прошлого года, по данным ливанских властей, 4333 человека погибли, более 12 тысяч получили ранения и более миллиона человек стали перемещёнными лицами. При этом сионистский режим неоднократно нарушал объявленное в Ливане перемирие и за время своего так называемого перемирия убил и ранил тысячи ливанцев.