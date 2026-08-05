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Расширение волны кибератак против американских штатов

5 августа 2026 - 23:19
News ID: 1849072
Source: ABNA
Расширение волны кибератак против американских штатов

Телеканал NBC сообщил о расширении кибератак на объекты водоснабжения и канализации в штатах США.

Как сообщает агентство «Абна», телеканал NBC передал, что число штатов США, подвергшихся скоординированным кибератакам на объекты водоснабжения и канализации, возросло до 12.

Ранее СМИ подчёркивали, что в июле и августе 2026 года волна кибератак поразила объекты водоснабжения и канализации в американских штатах.

В штате Миннесота более 30 водных систем были нарушены, и некоторые города перешли на ручной режим эксплуатации. Американские официальные лица заявили, что питьевая вода не была загрязнена, однако расследование в отношении источника атак продолжается.

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