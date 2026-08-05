Резкое предупреждение Саны в адрес Эр-Рияда

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Министерство иностранных дел Йемена в своём заявлении объявило: Бегство саудовского режима вперёд для эскалации ситуации встретит всестороннюю эскалацию, последствия которой он не сможет выдержать.

В этом заявлении говорится: Уравнение «блокада против блокады» полностью закреплено как неоспоримый факт. Йемен пришёл к этому решению после того, как испробовал все другие варианты для восстановления своих законных прав.

Министерство иностранных дел Йемена, охарактеризовав некоторые соглашательские позиции с Саудовской Аравией как формальные, подчеркнуло: Свободный мир подтверждает легитимность позиций Йемена. Попытки саудовского режима пережить шок и полученный удар провалились, и теперь он всё глубже погружается в трясину своих преступлений.

В заявлении Министерства иностранных дел Йемена говорится: Путь к миру ясен, малозатратен и его результаты безопасны.

В этом заявлении также содержится призыв к разумным и мудрым людям направить саудовский режим на путь мира.