Подчёркивание Катаром необходимости снижения напряжённости и укрепления безопасности в регионе

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маядин», Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Катара, на сегодняшней встрече в среду с Бадром Абдель-Ати, министром иностранных дел Египта, обсудил дипломатические усилия, направленные на снижение напряжённости и укрепление безопасности и стабильности в регионе.

Согласно заявлению этого СМИ, премьер-министр и министр иностранных дел Катара на этих консультациях подчеркнул необходимость выполнения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, включая обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара подчеркнул поддержку Дохой усилий по снижению напряжённости и достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит прочный мир в регионе.