Foreign Affairs: Ось сопротивления осталась нетронутой; устойчивость Тегерана и его союзников

Как сообщает агентство «Абна», журнал Foreign Affairs в своём репортаже подчеркнул, что, несмотря на события в регионе в последние годы, ось сопротивления быстро восстановилась.

Foreign Affairs пишет по этому поводу: Одновременно с продолжением событий 5-месячной войны Америки с Ираном (американо-сионистской агрессии против Ирана), способность Тегерана продолжать наносить ответные удары по США и их союзникам удивила многих стратегов и аналитиков. Соединённые Штаты и Израиль уже несколько месяцев периодически наносят авиаудары по этой стране; тем не менее, Иран и его региональные союзники проявили заметную стойкость и устойчивость: «Хезболла», несмотря на интенсивную кампанию Израиля в Южном Ливане, остаётся серьёзной угрозой, а йеменцы возобновили свои операции против торговых судов в Красном море.

Журнал добавил: Фактически, устойчивость Исламской Республики и её партнёров, несмотря на годы кажущегося провала, указывает на фундаментальный изъян в мышлении, которое привело к этому конфликту. Соединённые Штаты и Израиль, начав кампанию против Ирана в конце февраля, действовали на основе теории, которую годами продвигали сторонники смены режима (в Иране) в Америке и израильские стратеги; теории, согласно которой Вашингтон мог бы нанести смертельный удар по правительству Ирана, нацелившись на экономику Исламской Республики, её руководство, военные объекты и основные линии снабжения с помощью военной силы и экономических санкций. Этим действием также был бы нанесён решающий удар по союзникам этого правительства; но этого не произошло.

Foreign Affairs уточнил: Два десятилетия назад военная операция, основанная на так называемой «доктрине осьминога», возможно, сработала бы. В то время отношения между Ираном и его союзниками были менее сложными, и поток вооружений, технологий и технических знаний направлялся через Тегеран. Но эта ось больше не организована как простая система с уязвимыми и легко идентифицируемыми точками, а скорее как плотная, взаимосвязанная и самовоспроизводящаяся сеть; сеть, в которой знания, ресурсы и даже процесс принятия решений могут одновременно концентрироваться или распределяться по множеству различных точек. Когда лидер убит, производственный цех или склад разбомблен, или линия снабжения прервана, различные вовлечённые группы адаптируются к новым условиям; они быстро находят замену убитому лидеру, восполняют пробелы в технических знаниях, необходимых для производства оружия, и восстанавливают линии снабжения по альтернативным маршрутам. Даже после ударов Израиля по ХАМАС и «Хезболле» во время войны в Газе, падения Башара Асада в Сирии и даже после широкомасштабных воздушных операций США и Израиля против Ирана прошлой весной, эта ось осталась в значительной степени нетронутой и устойчивой.