По сообщению агентства «Абна», расследования, проведённые телеканалом NBC News, показывают, что за последний год около 2 тысяч американских дипломатов покинули правительство США различными способами, включая увольнение или принудительный выход на пенсию.

Согласно этому отчёту, кандидатуры десятков дипломатов, включая Келли Адамс Смит, назначенную послом в Молдове, были отклонены в феврале 2025 года. К декабрю того же года правительство США отозвало почти 30 послов, которые уже находились на своих постах. У отозванных послов было 90 дней, чтобы найти новую должность, или же они сталкивались с принудительным выходом на пенсию в соответствии с Законом о дипломатической службе 1980 года.

В отчёте говорится, что более половины посольств США (почти 100 посольств) в настоящее время функционируют без утверждённых Сенатом послов. Половина дипломатических миссий, включая четыре страны Персидского залива, а также Пакистан и Катар, остаются без послов. Послы США также отсутствуют в более чем 75% африканских стран.

Согласно этому отчёту, высокопоставленные сотрудники Госдепартамента США не участвуют в переговорах высокого уровня по войнам в Украине и Иране; вместо этого мы наблюдаем присутствие Джареда Кушнера, зятя президента США, и Стива Уиткоффа, его близкого друга.