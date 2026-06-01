По сообщению агентства «Абна», The New York Times в репортаже написала: Дональд Трамп, президент США, вступил в стадию, на которой его первоначальные обещания быстро разрешить международные кризисы столкнулись со сложными политическими и военными реалиями.

Это СМИ написало: в Украине, Газе и теперь в Иране первоначальные заявления Трампа о лёгких победах уступили место горьким реалиям.

The New York Times добавила: что касается Ирана, Трамп после объявления перемирия назвал полное и безопасное открытие Ормузского пролива условием прекращения конфликтов, но эта цель не была полностью достигнута. Кроме того, будущее ядерной и ракетной программ Ирана по-прежнему зависит от переговоров, которые, вероятно, продлятся по меньшей мере 60 дней. Аналитики полагают, что Тегеран, осознавая нежелание Трампа возобновлять войну, попытается затянуть переговоры.

Это американское СМИ написало: по украинскому вопросу Трамп, обещавший закончить войну за 24 часа, спустя 16 месяцев после начала своего президентства не добился успеха. Россия также стремится к дипломатическому и долгосрочному процессу, а не к временным переговорам.

The New York Times добавила: в Газе амбициозные планы Трампа по разоружению ХАМАС и масштабной реконструкции этого района не продвинулись. Теперь президент США столкнулся с реальностью, что урегулирование сложных глобальных конфликтов намного труднее, чем он изначально предполагал.