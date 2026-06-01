BBC: Иран нанёс ущерб 20 базам США; точность ударов возросла

По сообщению агентства «Абна», отдел факт-чекинга международной BBC в репортаже написал: «Согласно анализу спутниковых снимков и проверенных видеозаписей, Иран с начала войны нанёс ущерб 20 военным базам США в регионе; этот факт показывает, что масштаб атак шире, чем официально объявлялось».

Согласно этому отчёту, Иран с конца февраля поразил цели в восьми странах Западной Азии, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак, Иорданию, Бахрейн и Оман, нанеся серьёзный ущерб передовым системам ПВО, самолётам-заправщикам и радарам. Среди наиболее значительных потерь упоминаются три передовые системы ПРО «Тед» (THAAD) в ОАЭ и Иордании — оборудование, каждое из которых стоит около миллиарда долларов, а их замена затруднительна и требует времени.

Также сообщается, что на авиабазе «Султан бен Абдул-Азиз» в Саудовской Аравии были повреждены разведывательные самолёты и заправщики, включая один самолёт ДРЛО, стоимость замены которого оценивается до 700 миллионов долларов. В Кувейте базы «Али ас-Салем» и «Лагерь Арифжан» подверглись атакам, в результате которых были разрушены объекты инфраструктуры, такие как склады топлива, ангары для самолётов и коммуникационное оборудование.

BBC написала, что Иран за время войны изменил свою тактику, перейдя от массированных первоначальных атак к более точным и целенаправленным ударам — так, по мнению аналитиков, это изменение повысило эффективность атак. В ответ некоторые американские эксперты полагают, что армия США на ранних этапах войны проявила своего рода халатность в перемещении и защите своего оборудования.