По сообщению агентства «Абна», саудовская газета «Ар-Рияд» — официальный медиа-орган саудовского правящего режима — в репортаже, ссылаясь на события в Ливане, написала: «То, что мы наблюдаем сегодня на юге Ливана, ставит серьёзные вопросы о будущем международной системы».

Газета отметила, что расширение военных действий сионистского режима внутри ливанской территории и захват стратегических позиций на юге страны нельзя считать «преходящими переменами в сфере безопасности»; скорее, это следует рассматривать как политическое событие, связанное с понятием национального суверенитета и правом стран управлять своими землями вдали от военного давления.

Согласно публикации, авторитет стран измеряется не только их способностью защищать свои границы, но и тем, насколько международное сообщество уважает эти границы и не позволяет превращать военную силу в инструмент навязывания новых реалий.

Газета считает, что опасность событий в Ливане заключается в том, что военные агрессии между странами влияют не только на две вовлечённые стороны, но и подрывают правила регулирования международных отношений. Игнорирование суверенитета стран открывает путь к новым кризисам и подрывает доверие к международно-правовой системе, созданной для предотвращения конфликтов и недопущения навязывания воли силой оружия.

«Ар-Рияд», подчеркивая, что ливанский вопрос — это не просто внутренняя или региональная проблема, заявил, что эти события являются частью более широкой международной дискуссии о будущем безопасности и стабильности в мире, где вызовы и конфликты множатся.