Бакаи: Заявление ЕС — вопиющий пример лицемерия и двойных стандартов

1 июня 2026 - 13:09
Source: ABNA
Официальный представитель МИД заявил: заявление Европейского союза, осуждающее Иран за осуществление законного права на самооборону против незаконных атак США, исходящих из одной из южных соседних стран, является лицемерием и двойным подходом.

По сообщению агентства «Абна», Исмаил Бакаи, представитель МИД, в ответ на заявление представителя ЕС, осудившего действия Ирана по защите себя от агрессивных атак США, написал в социальных сетях: «Заявление ЕС, осуждающее Иран за реализацию законного права на самооборону против незаконных атак США с территории одной из южных соседних стран Персидского залива, — это очевидный пример лицемерия и двойных стандартов. Это заявление лицемерно и безответственно».

Евросоюз должен оставаться приверженным верховенству закона и принципам Устава ООН, на которые он всегда претендовал. ЕС должен отказаться от подхода, основанного на умиротворении агрессоров и порицании тех, кто защищает себя.

Действия Ирана по нанесению ударов по базам и объектам, используемым для военной агрессии против Ирана, являются законными в рамках права на самооборону.

Государства имеют юридическое обязательство не допускать использования своей территории и ресурсов агрессорами для нападения на другую страну.

