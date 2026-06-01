  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Реакция «Хезболлы» на нарушение перемирия: ракеты достигнут Акко и Хайфы

1 июня 2026 - 20:54
News ID: 1821370
Source: ABNA
Реакция «Хезболлы» на нарушение перемирия: ракеты достигнут Акко и Хайфы

На фоне эскалации наземной и воздушной агрессии сионистского режима против Ливана «Хезболла» также предприняла ответные действия.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на Al-Manar, еврейские СМИ сообщили, что «Хезболла» расширила масштаб своих операций одновременно с усилением агрессии сионистского режима против Ливана.

Согласно этому сообщению, масштаб ответных ударов «Хезболлы» охватывает также Акко и Хайфу, так что впервые со времени так называемого ливанского перемирия зона огня «Хезболлы» достигла расстояния в 40 километров.

Ранее армия сионистского режима объявила, что сирены тревоги были включены в Акко и Хайфе, расположенных на севере оккупированных территорий.

Следует отметить, что в результате варварской наземной и воздушной агрессии сионистского режима против Ливана на данный момент погибли 3 371 человек и 10 129 получили ранения.

Your Comment

You are replying to: .
captcha