Приказ Нетаньяху о бомбардировке южного пригорода Бейрута Дахие

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, и Исраэль Кац, военный министр этого режима, в совместном заявлении объявили, что отдали приказ армии бомбить цели в южном пригороде Бейрута Дахие.

Нетаньяху и Кац утверждали, что это решение принято в ответ на продолжение атак «Хезболлы». В то время как ливанская «Хезболла» со времени подписания соглашения о прекращении огня соблюдала его положения и прекратила атаки против сионистского режима, и начала свои атаки только тогда, когда сионистский режим, неоднократно нарушая соглашение о перемирии, атаковал различные районы Ливана и в настоящее время продвинул свои наземные силы к северу от реки Литани и оккупировал десятки ливанских деревень.