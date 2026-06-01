Последние агрессии сионистского режима: бомбардировка нескольких районов на юге Ливана

1 июня 2026 - 13:14
News ID: 1821188
Source: ABNA
Сообщения СМИ свидетельствуют о налётах израильских истребителей на различные районы южного Ливана.

По сообщению агентства «Абна» со ссылкой на Al Jazeera, армия сионистского режима в результате беспилотной атаки нанесла удар по району Туль на юге Ливана.

Сионистские оккупанты также издали приказ об эвакуации для семи районов в Сайде на юге Ливана.

Корреспондент Al Jazeera сообщил о двух атаках израильских истребителей на Мифдун и Харуф, Кафр Тебнит и окрестности Зутар-эш-Шаркия в Набатии.

Телеканал Al Mayadeen также сообщил об атаке израильских истребителей на район Шукин в Набатии.

Район Араб-Салим в Ливане также стал целью атак сионистского режима.

