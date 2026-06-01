Был нанесён удар по месту происхождения агрессии против телекоммуникационной вышки на острове Сирик

По сообщению агентства «Абна», пресс-служба КСИР в заявлении уточнила: после того, как час назад агрессивная армия Америки совершила нападение на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, бойцы Воздушно-космических сил КСИР нанесли удар по авиабазе, откуда исходила агрессия, и заранее намеченные цели были уничтожены.

Далее Воздушно-космические силы КСИР предупредили, что в случае повторения агрессии ответ будет совершенно иным, и ответственность за это ляжет на агрессивный и детоубийственный режим Америки.