Парламент придаст законный характер управлению Ормузским проливом; Оман также участвует

Алаэддин Боруджерди, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского совета, в беседе с корреспондентом ABNA о последнем состоянии законопроекта об управлении и контроле Ирана над Ормузским проливом, заявил: «Мы ждём официального возобновления заседаний парламента, чтобы превратить этот законопроект в закон».

Он добавил: «Конечно, управление Ирана Ормузским проливом осуществляется уже сейчас, и мы лишь стремимся принять этот законопроект, чтобы ещё больше укрепить это управление».

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса подчеркнул: «Когда Америка вводит санкции против нашей недавно созданной организации — "Органа по управлению водным путём Персидского залива", это означает, что уже сейчас Иран обладает контролем и управлением над Ормузским проливом, поскольку этот иранский орган создан для рассмотрения запросов на проход через Ормузский пролив, и Америка ввела против него санкции».

Боруджерди продолжил: «В настоящее время суверенитет, управление и контроль Ирана над Ормузским проливом осуществляются, и мы хотим закрепить этот вопрос не только в сложившейся практике, но и в форме закона. Даст Бог, этап законодательного оформления в парламенте также будет пройден».

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента, говоря о правовых аспектах этого вопроса, отметил: «Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, поэтому только Иран и Оман могут принимать решения о способах управления им, и ни одно другое государство не имеет права вмешиваться в этот вопрос».

Боруджерди подчеркнул: «Должностные лица нашей страны, включая заместителя министра иностранных дел, провели переговоры с оманской стороной по этому вопросу, и переговоры продолжаются, чтобы достичь рамочного соглашения о том, как Иран и Оман будут совместно управлять Ормузским проливом. Несмотря на давление со стороны Америки, оманцы также участвуют в этом деле».