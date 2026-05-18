Йеменский официальный представитель: Мученическая смерть «Аль-Хаддада» — потеря для всей исламской нации

По сообщению агентства новостей Абна со ссылкой на «Аль-Масира», «Юсеф Хасан Аль-Мадани», начальник генштаба вооружённых сил Йемена, в послании выразил соболезнования и поздравления в связи с мученической смертью «Изз ад-Дина Аль-Хаддада», командира бригад «Аль-Кассам» — военного крыла движения ХАМАС, и назвал его утрату большой потерей для сопротивления и всей исламской нации.

Подчеркнув, что единственным сдерживающим фактором против Израиля является сопротивление и логика силы, он сказал: Вооружённые силы будут стоять рядом с осью сопротивления до достижения окончательной победы и полного освобождения Палестины и мечети Аль-Акса.