Условия Лидера революции — наша красная линия на переговорах; мы не доверяем Америке

Мохаммад Салех Джокар в интервью подчеркнул важность сохранения полевых достижений в случае любых переговоров и дипломатического процесса и сказал: За последние 47 лет американцы применяли против нас всевозможные угрозы. Они вводили санкции 47 лет и стремились политически изолировать иранскую нацию, но ни в одной из этих попыток не добились успеха.

Свои последние угрозы они также реализовали военным нападением на нашу страну, но и от этого действия не получили никакого результата, и в конечном итоге именно эта иранская нация и наши бойцы привели Америку к поражению.

Америка не достигла своих целей в военной войне против Ирана.

Он добавил: Действительно, нанесение поражения американцам имеет свою цену, но если бы у них были возможности, они бы стремились к смене режима, оккупации Ирана, разделу Ирана и краже иранской нефти — как они поступили с некоторыми странами. Но они не достигли своих целей, и сегодня победителем на поле боя являются иранская нация и Исламская Республика.

Председатель Комиссии по внутренним делам и советам Исламского консультативного совета Ирана продолжил: Сегодня тот, кто управляет Ормузским проливом, определяет путь и устанавливает безопасность, — это Исламская Республика.

Американцы пришли, чтобы военным нападением уничтожить систему Исламской Республики и сменить режим, но сейчас они пытаются открыть Ормузский пролив, и в этой области они до сих пор потерпели неудачу и потерпят неудачу в будущем.

Морская блокада Америки также провалилась.

Представитель народа Йезда в Исламском консультативном совете Ирана отметил: Последним действием американцев была морская блокада, которая также не принесла результатов. Во втором раунде переговоров они пытались сказать: «У нас есть морская блокада, а вы контролируете Ормузский пролив; в итоге мы снимаем блокаду, а вы освобождаете пролив».

Политика и сценарий американцев были совершенно ясны, но Исламская Республика никогда не соглашалась участвовать во втором раунде переговоров. За это время также поступали предложения от американцев, но Исламская Республика по-прежнему настаивает на тех же первоначальных пунктах — тех десяти условиях, которые Верховный лидер изложил в самом начале.

Джокар, заявив, что десять условий Верховного лидера революции являются красной линией любых переговоров, пояснил: Эти десять условий включают контролируемый проход через Ормузский пролив в координации с вооруженными силами Ирана, прекращение войны против всех составляющих оси сопротивления, вывод американских боевых сил со всех баз в регионе, полную выплату компенсации Ирану, снятие всех санкций, признание права Ирана на обогащение, а также освобождение всех заблокированных иранских активов и имущества за рубежом.