Предупреждение представительства Ирана странам, поддерживающим действия США

По сообщению агентства АБНА, представительство Исламской Республики Иран при ООН в ответ на страны, поддерживающие политическую резолюцию США против Ирана, опубликовало сообщение в одной из социальных сетей, в котором говорится: Теперь совершенно ясно, что Соединенные Штаты стремятся злоупотребить количеством так называемых совместных сторонников своего одностороннего проекта политической резолюции, чтобы создать ложную картину «широкой международной поддержки» своих продолжающихся незаконных действий и проложить путь к дальнейшим военным авантюрам в регионе.
Представительство Ирана подчеркнуло: Если Соединенные Штаты начнут какую-либо новую эскалацию напряженности, все страны — совместные сторонники на стороне Вашингтона будут нести международную ответственность за ее последствия.
В сообщении говорится: Никакие политические оправдания или дипломатическое прикрытие не могут освободить их от ответственности за содействие, расширение возможностей и легитимацию агрессии США.
