Провал американского страхового плана для судов, проходящих через Ормуз

По сообщению корреспондента АБНА со ссылкой на Financial Times, в то время как риск прохода танкеров через Ормузский пролив в последние месяцы стал одной из главных проблем морской транспортной отрасли, предложенный американский план по страхованию судов, проходящих через этот стратегический водный путь, еще не достиг стадии реализации.

Газета сообщила со ссылкой на два информированных источника, что программа, которую правительство США разработало для предоставления страхового покрытия судам, проходящим через Ормузский пролив, несмотря на прошедшие около двух месяцев с момента ее официального объявления, до сих пор не использовалась. Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить страховое покрытие для прохода судов через этот жизненно важный энергетический маршрут.

Согласно этому отчету, номинальная стоимость этого плана может достичь 225 миллиардов долларов, но, по словам страховых брокеров, сложные условия и зависимость его реализации от сопровождения военно-морскими силами США привели к тому, что многие владельцы судов не желают использовать этот механизм.