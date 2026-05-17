Израильско-американский историк: Сионизм достиг морального и материального тупика

По сообщению агентства ABNA, СМИ сионистского режима со ссылкой на израильско-американского историка Омера Бартова сообщили, что он указал на структурный тупик сионизма и сказал: Сионизм в своей нынешней форме достиг тупика как в моральном, так и в материальном отношении.

Этот историк, оценивая ситуацию на местах, подчеркнул: То, что сегодня происходит в секторе Газа, является полномасштабным геноцидом.

Бартов, касаясь политического будущего Америки и ее позиции по отношению к Тель-Авиву, отметил: Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, является расистской личностью, но человек, который придет ему на смену в будущем, может быть полностью противником и врагом Израиля.