Хезболла: Оккупанты не увидят покоя; сопротивление продолжается

Согласно сообщению агентства ABNA, ливанская «Хезболла» выступила с заявлением, в котором объявила о своем неприятии диктата и давления со стороны Америки и других стран с целью навязывания вариантов, направленных против суверенитета страны.

В заявлении далее говорится, что израильские оккупанты никогда не увидят покоя, пока на ливанской земле есть бойцы сопротивления и благородные свободные люди.

«Хезболла» подчеркнула, что разговоры о мирном соглашении между ливанским правительством и сионистским режимом равносильны отклонению от правильного пути и попытке оправдать сионистского врага. Ливанские официальные лица должны прекратить серию безвозмездных уступок сионистскому врагу и игнорирование прав страны. Агрессия режима против Ливана должна быть окончательно и полностью прекращена.

«Хезболла» подтвердила приверженность варианту сопротивления сионистской оккупации.