Беспрецедентная операция сил «Хашд аш-Шааби» близ саудовского пограничного перехода

17 мая 2026 - 13:44
News ID: 1815352
Source: ABNA
Сообщения СМИ свидетельствуют о беспрецедентной операции сил «Хашд аш-Шааби» в районе пограничного перехода близ Саудовской Аравии.

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на Russia Al-Youm, источник в силах безопасности в иракской провинции Анбар объявил, что силы «Хашд аш-Шааби» предприняли беспрецедентные меры безопасности в районах, ведущих к пограничному переходу Арар близ Саудовской Аравии.

Он добавил, что упомянутая операция была проведена после обнаружения подозрительных передвижений остатков террористических группировок.

Согласно этому сообщению, силы «Хашд аш-Шааби» преследовали остатки террористических элементов, зачищая пустынные районы близ этого перехода. Они также обнаружили несколько убежищ ИГИЛ и обезвредили бомбы, оставшиеся со времен их атак.

