Представитель ООН признал агрессию Тель-Авива против палестинцев

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на RT, Халед Хияри, заместитель Генерального секретаря ООН по делам Ближнего Востока, подчеркнул, что сионистский режим вынудил более 40 000 палестинских перемещенных лиц покинуть лагеря на севере Западного берега.

Он добавил, что ООН продолжает документировать этот процесс, а также снос палестинских домов и расширение поселений на Западном берегу.

Хияри заявил, что ранее Генеральный секретарь ООН подчеркивал, что все сионистские поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической легитимности, и их строительство является нарушением международного права.

Касательно сектора Газа, он сказал, что более 85 процентов жителей этого анклава были перемещены в результате действий сионистского режима, и большинство из них пережили перемещение несколько раз.