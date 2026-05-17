Бригады Аль-Кассам: Убийство крупных командиров не остановит путь сопротивления

Согласно сообщению агентства ABNA со ссылкой на палестинское информационное агентство «Шихаб», бригады мученика Изз ад-Дина аль-Кассама, военное крыло движения ХАМАС, в официальном заявлении подтвердили мученическую смерть Изз ад-Дина аль-Хаддада (кунья Абу Сухайб), высокопоставленного командира и начальника объединенного штаба бригад, в результате слепой акции сионистского режима по его убийству.

Бригады Аль-Кассам объявили, что крупный командир Изз ад-Дин аль-Хаддад вместе со своей женой, дочерью и рядом других жителей Газы приняли мученическую смерть в ходе подлой операции по убийству, совершенной сионистским режимом.

Бригады написали: Он пал мучеником после того, как двое его сыновей-борцов, Сухайб и Мумин, уже пали мучениками в войне «Потоп Аль-Аксы».

В заявлении подчеркивается, что мученик аль-Хаддад сыграл выдающуюся роль в операции 7 октября и командовании оборонительной битвой в бригаде Газа, а после мученической смерти крупных командиров Мохаммеда ад-Дейфа и Мохаммеда ас-Синвара он принял на себя руководство объединенным штабом бригад Аль-Кассам на крайне критическом этапе. За это время он сумел добиться важных результатов, включая освобождение сотен пленных из тюрем оккупационного режима.

Аль-Кассам, осуждая это преступление, подчеркнул: Преступления сионистских оккупантов, последним из которых стало убийство мученика аль-Хаддада, являются самым ясным доказательством вероломства преступного сионистского врага, который перешел все границы, игнорирует все соглашения и не придает никакого значения странам-посредникам в перемирии.

В конце своего заявления бригады Аль-Кассам добавили: Если преступный сионистский враг думает, что убийство крупных командиров остановит путь сопротивления, то он заблуждается. Ибо эта чистая кровь не прольется напрасно; другие командиры придут им на смену, и путь будет продолжен до полного освобождения земли и очищения мечети Аль-Акса.