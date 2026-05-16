Гутерриш приветствует соглашение об обмене пленными между правительством Йемена и самопровозглашенным правительством в Адене

По сообщению агентства АБНА со ссылкой на РИА Новости, Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, приветствовал соглашение между йеменскими ансаруллах и самопровозглашенным правительством в Адене об обмене пленными.

Он призвал к усилению взаимодействия между правительством Йемена в Сане и самопровозглашенным правительством в Адене для достижения прочного мира с целью прекращения конфликта в этой арабской стране.

Самопровозглашенное правительство в Адене — это поддерживаемое Саудовской Аравией йеменское правительство в изгнании, которое после разногласий с йеменскими ансаруллах отправилось в Аден и сформировало там автономное правительство.