Ливанское сопротивление: Решающее значение против сионистского врага имеет поле боя

16 мая 2026 - 13:14
News ID: 1814940
Source: ABNA
Ливанское сопротивление, объявив о своем несогласии с процессом прямого диалога между Бейрутом и Тель-Авивом, подчеркнуло, что именно поле боя определяет прекращение огня.

По сообщению агентства АБНА, сайт сети Аль-Маядин сообщил, что на основе полученной информации ливанское сопротивление вновь подтвердило свою позицию противодействия прямым переговорам с сионистским врагом в Вашингтоне.
Согласно этому сообщению, сопротивление занимает позицию по прекращению огня, основываясь на реалиях на поле боя, а не на заявлениях, которые издаются.
В этом сообщении разъясняется, что сопротивление подчеркивает: прошлый опыт показывает, что сионистский враг не соблюдает никаких соглашений. Право сопротивления на борьбу с оккупантами и освобождение оккупированных районов Ливана неоспоримо, а его реализация на поле боя определяется командирами сопротивления.
В прошлый четверг в Америке начался новый раунд переговоров между правительством Ливана и сионистским режимом.

