Ливанское сопротивление: Решающее значение против сионистского врага имеет поле боя

По сообщению агентства АБНА, сайт сети Аль-Маядин сообщил, что на основе полученной информации ливанское сопротивление вновь подтвердило свою позицию противодействия прямым переговорам с сионистским врагом в Вашингтоне.

Согласно этому сообщению, сопротивление занимает позицию по прекращению огня, основываясь на реалиях на поле боя, а не на заявлениях, которые издаются.

В этом сообщении разъясняется, что сопротивление подчеркивает: прошлый опыт показывает, что сионистский враг не соблюдает никаких соглашений. Право сопротивления на борьбу с оккупантами и освобождение оккупированных районов Ливана неоспоримо, а его реализация на поле боя определяется командирами сопротивления.

В прошлый четверг в Америке начался новый раунд переговоров между правительством Ливана и сионистским режимом.