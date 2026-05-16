ООН предупреждает об обострении отсутствия продовольственной безопасности в Сомали

По сообщению агентства АБНА со ссылкой на РИА Новости, четыре агентства ООН (ФАО, УКГВ, ЮНИСЕФ и Всемирная продовольственная программа) предупредили о быстро обостряющемся кризисе отсутствия продовольственной безопасности в Сомали.

Четыре агентства ООН (ФАО, УКГВ, ЮНИСЕФ и ВПП) охарактеризовали ситуацию в Сомали как один из худших кризисов недоедания в мире, который затронул почти 1,9 миллиона детей.

Сомали входит в число стран мира, охваченных гражданской войной и сильным голодом. Это уже который раз, когда международные институты и правозащитные группы предупреждают об ухудшении гуманитарной ситуации в этом регионе.