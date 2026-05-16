По сообщению агентства АБНА, NBC News со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию сообщило, что цены на топливо выросли на 50 процентов с начала атаки США и сионистского режима на Иран в феврале прошлого года.

Bloomberg ранее сообщал, что растущее разочарование распространилось среди законодателей-республиканцев. Они говорят, что Республиканская партия тратит драгоценное время на вопросы, которые не представляют ценности для американцев.

В этом сообщении говорится, что Конгресс под руководством республиканцев сталкивается с растущим экономическим недовольством, вызванным разжиганием войны Дональдом Трампом против Ирана. Республиканцы пытаются достичь консенсуса по любому плану по снижению стоимости жизни в Америке менее чем за шесть месяцев до промежуточных выборов.

Демократ Джейсон Кроу ранее заявил: Трампу нет дела до растущих расходов и проблем американцев.

Другой демократ Иана Бресли подчеркнула: Цены на бензин, стоимость жизни и страховки выросли и достигли своего наивысшего уровня. Трамп вновь подтвердил, что ему нет дела до попыток снизить цены или финансового благополучия американцев.