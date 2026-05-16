По сообщению агентства АБНА, российский сайт Strategic Culture сообщил, что официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай практически знаменует конец лидирующей роли Америки в мире.

В этом сообщении говорится: Показное поведение, которое Трамп ранее демонстрировал по отношению к Китаю, закончилось. Его резкие заявления о навязывании своих требований торговле Китая с Америкой теперь остались в прошлом. Китай превращается в глобальную экономическую сверхдержаву, в то время как Америка находится опасно на краю пропасти. Да, Китай, возможно, встретил американского лидера с большой помпой и проявил некоторую гибкость, но это было поведение страны, которая знала, что находится в выигрышной позиции.

В продолжении сообщения подчеркивается, что Америка больше не может скрывать свою неспособность перед международным сообществом оказывать давление на Китай. Мы вступили в новую историческую эпоху. Американское хулиганство больше неприемлемо. Когда Вашингтон за что-то борется, его только ругают и ничего не получают взамен. Дни американской империи сочтены.