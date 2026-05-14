Политическое давление США с целью увеличения числа сторонников резолюции по Ормузскому проливу является нелепым.

По сообщению агентства Абна, Постоянное представительство Исламской Республики при ООН в среду по местному времени заявило: Попытка Соединенных Штатов представить количество стран, поддерживающих проект резолюции по политическим мотивам, как широкую международную поддержку и изоляцию Ирана, является нелепой и обманчивой.

Представительство Ирана при ООН заявило: Никакой уровень поддержки, достигнутый в результате давления и принуждения, не может узаконить незаконные международные действия Вашингтона против Ирана, включая морскую блокаду, нападение и незаконный захват иранских торговых судов, а также захват заложников из числа их экипажей способом, схожим с пиратством.

Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций подчеркнуло: Все знают, что многие члены присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и даже угрозами.

Представительство Ирана продолжило: Заявления представителя Соединенных Штатов о широкой поддержке — это не что иное, как отчаянная попытка создать легитимность для заранее определенных политических целей, подорвать доверие к Совету Безопасности ООН и обеспечить политическое прикрытие для незаконных действий.