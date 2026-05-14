  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Политическое давление США с целью увеличения числа сторонников резолюции по Ормузскому проливу является нелепым.

14 мая 2026 - 11:17
News ID: 1814221
Source: ABNA
Политическое давление США с целью увеличения числа сторонников резолюции по Ормузскому проливу является нелепым.

Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций назвало попытку США продемонстрировать увеличение числа стран, поддерживающих антииранский проект резолюции по Ормузскому проливу, нелепой и обманчивой.

По сообщению агентства Абна, Постоянное представительство Исламской Республики при ООН в среду по местному времени заявило: Попытка Соединенных Штатов представить количество стран, поддерживающих проект резолюции по политическим мотивам, как широкую международную поддержку и изоляцию Ирана, является нелепой и обманчивой.

Представительство Ирана при ООН заявило: Никакой уровень поддержки, достигнутый в результате давления и принуждения, не может узаконить незаконные международные действия Вашингтона против Ирана, включая морскую блокаду, нападение и незаконный захват иранских торговых судов, а также захват заложников из числа их экипажей способом, схожим с пиратством.

Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций подчеркнуло: Все знают, что многие члены присоединились к проекту резолюции под политическим давлением, принуждением и даже угрозами.

Представительство Ирана продолжило: Заявления представителя Соединенных Штатов о широкой поддержке — это не что иное, как отчаянная попытка создать легитимность для заранее определенных политических целей, подорвать доверие к Совету Безопасности ООН и обеспечить политическое прикрытие для незаконных действий.

Your Comment

You are replying to: .
captcha