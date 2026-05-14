Аракчи: Сговор с израильским режимом непростителен

По сообщению агентства Абна, Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел нашей страны, опубликовав сообщение на своей странице в одной из социальных сетей в ответ на недавние заявления Нетаньяху, написал: "Сговор с израильским режимом непростителен."

Он добавил: "Нетаньяху теперь публично раскрыл то, что иранские структуры безопасности давно передали нашему руководству."

Аракчи указал: "Вражда с великой иранской нацией — это глупая азартная игра, и сотрудничество и сговор с Израилем на этом пути непростительны."

Он подчеркнул: "Те, кто играет роль в сговоре с Израилем для создания раздора, должны понести ответственность."