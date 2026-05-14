Запуск 450 беспилотников из Ливана в сторону оккупированных территорий

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, 12-й канал телевидения сионистского режима со ссылкой на военный источник этого режима раскрыл, что "Хезболла" с начала войны и до настоящего времени запустила 450 беспилотников в направлении позиций этого режима.

Примечательным моментом в этом отчете является акцент на использовании 120 беспилотников, оснащенных оптоволокном, которые из-за проводного управления устойчивы к радиоэлектронной борьбе.

"Хезболла" Ливана заявила, что во второй раз обстреляла из ракет скопление военной техники армии сионистского режима в районе "Аль-Искандеруна" на юге Ливана.

Исламское сопротивление также в другом заявлении сообщило об атаке с использованием беспилотников-камикадзе на место скопления оккупационных сил в городе "Бинт-Джбейль".

Согласно этому отчету, бойцы "Хезболлы" также с помощью двух других беспилотников вновь поразили скопление сионистских военных в районе "Аль-Искандеруна", чтобы сохранить оперативное давление на этом направлении.