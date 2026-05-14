Атака сионистского режима на юг Ливана привела к 10 мученикам и 27 раненым

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, министерство здравоохранения Ливана в своем отчете за среду об атаках сионистского режима на юг страны заявило: В результате израильских атак на деревни на юге страны 10 человек стали мучениками и еще 27 получили ранения.

Министерство также объявило, что в результате атаки сионистского режима на деревню "Арабсалим" на юге страны 5 человек стали мучениками и еще 7 получили ранения.

Министерство здравоохранения Ливана в среду объявило, что число мучеников в результате атак сионистского режима на Ливан с 2 марта 2026 года достигло 2 896 человек.

Министерство указало, что число раненых в результате атак сионистского режима также достигло 8 824 человек.

Следует отметить, что сионистский режим с 2 марта 2026 года усилил свои атаки на различные районы Ливана. Ливанская "Хезболла" также, защищая страну и ливанский народ и в ответ на атаки сионистского режима, наносит удары по позициям этого режима.