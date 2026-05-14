По сообщению агентства Абна со ссылкой на новостной сайт "Араби 21", офис Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, объявил, что он в секретной поездке в Эмираты встретился с Мухаммедом бен Заидом, президентом этой страны. Эти переговоры привели к историческому открытию и качественному скачку в отношениях между двумя сторонами.

12-й канал телевидения сионистского режима раскрыл, что эта встреча состоялась с учетом возможности возобновления войны с Ираном, а также атак, с которыми Эмираты столкнулись во время недавней войны.

Одновременно с прекращением огня между Ираном и США, Давид Зини, глава ШАБАК (организация внутренней безопасности израильского режима), также отправился в беспрецедентную поездку в Эмираты.

Организация безопасности сионистского режима под руководством Амира Браама, генерального директора министерства войны этого режима, в ходе подготовки к совместной атаке Тель-Авива и Вашингтона против Ирана, встретилась и провела переговоры в Абу-Даби с официальными лицами министерства обороны Эмиратов.

Эти встречи состоялись с участием высокопоставленных чиновников министерства войны сионистского режима и были направлены на координацию в области безопасности и экспертного уровня для подготовки к атакам против Ирана.