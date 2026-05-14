Reuters: Саудовская Аравия тайно атаковала территорию Ирана во время войны

По сообщению агентства Абна, Reuters в эксклюзивном репортаже Теймура Азхари и Парисы Хафези со ссылкой на западных и иранских чиновников написало: Военно-воздушные силы Саудовской Аравии в конце марта в ответ на ракетные и беспилотные атаки, которые поразили территорию этой страны, провели операцию против целей на территории Ирана.

Это СМИ написало: Эти атаки, о которых ранее не сообщалось, являются первым прямым военным действием Эр-Рияда против Ирана.

Reuters добавило со ссылкой на источники, названные ими информированными: После своих атак Саудовская Аравия проинформировала об этом Иран и вступила в интенсивный дипломатический диалог, угрожая более жесткими ответами. Этот процесс привел к неофициальной договоренности о деэскалации за неделю до прекращения огня 7 апреля между Вашингтоном и Тегераном.

Это информагентство добавило: После этой договоренности атаки беспилотников и ракет против Саудовской Аравии, которые в конце марта достигли более 105 в неделю, снизились до 25 в дни, предшествовавшие прекращению огня.

Reuters написало: Аналитики полагают, что ответные атаки Эр-Рияда и последующее соглашение о деэскалации демонстрируют реалистичное понимание обеими сторонами неприемлемых издержек неконтролируемой эскалации напряженности.

Высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел Саудовской Аравии в ответ на Reuters, не подтверждая и не опровергая прямо эти атаки, подчеркнули неизменную позицию королевства, основанную на сдержанности и усилиях по обеспечению стабильности и безопасности региона.