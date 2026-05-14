Эхуд Барак: Нетаньяху пойдет на все, чтобы избежать кризиса

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Шарк, Эхуд Барак, бывший премьер-министр режима, предупредил: Биньямин Нетаньяху в случае ощущения поражения на выборах в Кнессет в октябре будущего года, может нарушить результаты или остановить процесс, объявив чрезвычайное положение.

Барак, описывая текущую ситуацию Нетаньяху как зверя, попавшего в капкан, подчеркнул: Он готов возложить на Израиль любые издержки, чтобы избежать своих судебных и политических кризисов.

Эхуд Барак сказал: Если Нетаньяху за несколько дней до выборов будет уверен в своем поражении, он может открыть новый фронт против Ирана, Газы или Западного берега, чтобы объявлением чрезвычайного положения отсрочить выборы на 6 месяцев.

Он сказал: Я не исключаю, что если Нетаньяху за пять дней до выборов не будет уверен в своей победе, он внезапно распространит новости о существовании "часовой бомбы" в Иране; тема, которая приведет к началу третьего раунда атак на Иран, пятой войне против ХАМАС или разжиганию третьей интифады на Западном берегу.

Он добавил: Массовое распространение поддельных видео в ночь выборов для обмана общественного мнения и уничтожения образа политических соперников, а также организация событий, подобных штурму Капитолия США сторонниками Трампа, будут другими возможными уловками Нетаньяху. Его радикальные сторонники могут атаковать место подсчета голосов в Иерусалиме, опрокинуть урны и поставить под сомнение достоверность процесса подсчета, чтобы проложить путь к отмене результатов.

Барак, ссылаясь на кризис легитимности Нетаньяху на международном уровне, заявил: Многие наблюдатели считают, что Нетаньяху хитроумно препятствовал достижению мирного соглашения с Ливаном и намеренно сорвал сделки по обмену пленными в Газе, чтобы затянуть войну для своего политического выживания.

Поддерживая таких личностей, как Нафтали Беннет, Яир Лапид, Авигдор Либерман, Гади Айзенкот и Яир Голан, он назвал их достойной заменой нынешней команде Нетаньяху.