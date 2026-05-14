Наим Касем: Мы никогда не сдадимся сионистскому режиму; мы благодарны Ирану

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Манар, шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской "Хезболлы", в послании аятолле Арафи, руководителю иранских Хауза, заявил: Мы благодарны за ваше послание, которое выражает вашу обеспокоенность, любовь и поддержку ливанской "Хезболле", ее исламскому сопротивлению и ее стойким и сопротивляющимся сторонникам.

Генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" заявил: В Ливане мы сталкиваемся с диким израильским врагом, который стремится к экспансии, оккупации и узурпации суверенитета наций нашего региона, как он делает это в оккупированной Палестине и Иерусалиме. Этот враг поддерживается несправедливым и тираническим режимом США всеми его силами и ресурсами, при оглушительном молчании мира и соучастии некоторых на Западе, которые подчинились этому врагу.

Наим Касем подчеркнул: Однако история "Хезболлы" и всех благородных бойцов сопротивления показывает, что они противостояли израильскому врагу и изгнали его с нашей земли в год освобождения, 2000. Оккупанты, которые не смогли вынести поражение, повторили свою агрессию в 2006 году на тридцать три дня, но потерпели неудачу. Затем они начали еще одно зверское нападение, которое привело к мученической смерти Сайида мучеников уммы, Сайида Хасана Насраллы (да будет доволен им Аллах) вместе с другими лидерами и праведными мучениками и привело к великой жертве бойцов сопротивления, народа и разрушению домов и деревень в сентябре 2024 года.

Генеральный секретарь ливанской "Хезболлы" написал в своем послании: Мы сразились с ними в битве "Ули аль-Бас". Сегодня, со 2 марта, они повторили свою агрессию, и мы сражаемся с ними в битве "Аль-Асф аль-Ма'куль". Сопротивление и его народная база доказали, что они непроницаемы для оккупации. Они не сдадутся ей, и если Аллах пожелает, цели врага не будут достигнуты.

Он добавил: Врагу не остается ничего, кроме отчаяния, прекращения агрессии, отступления с нашей оккупированной земли, освобождения пленных и отказа от предлогов для агрессии. Враг своей агрессией и преступлениями не достигнет ни стабильности, ни будущего.