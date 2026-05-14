Китай: Главный приоритет — предотвращение возврата к конфликту с Ираном

По сообщению агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, посольство Китая в Вашингтоне в беседе с агентством Reuters заявило: В отношении Ирана неотложным приоритетом в настоящее время является предотвращение возврата к конфликтам и возобновления войны с использованием всех возможных средств.

Это в то время как Марко Рубио, государственный секретарь США, одновременно в беседе с Fox News заявил, что Вашингтон пытается убедить Пекин, чтобы путем вмешательства и оказания давления на Иран заставить эту страну отступить от своих действий в Ормузском проливе и водах Персидского залива.

Рубио сказал: США ясно дали понять Китаю, что любая поддержка Ирана нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Пекином.

Этот американский чиновник повторил предполагаемый вопрос о поддержке Китаем Ирана и сказал, что это будет рассматриваться как одна из основных осей в будущих торговых переговорах с Пекином.

Он также отметил, что общая цель США — управлять разногласиями с Китаем для избежания войны и поддержания глобальной стабильности.