Раскрытие глубочайшей слабости Израиля в результате недавних войн

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на RT, в официальном докладе, опубликованном офисом наблюдателя кабинета сионистского режима, говорится, что способность этого режима производить оружие, а также его военные запасы сократились из-за последовательных войн с 7 октября.

Согласно этому докладу, растущая зависимость от импорта оружия ограничивает доступ армии к необходимым запасам на полях сражений. Несмотря на миллиардные инвестиции в инфраструктуру производства оружия, производственные возможности военной промышленности сионистского режима были подорваны.

В этом докладе говорится, что некоторые производственные линии полностью потеряли свою мощность, а другие были ослаблены из-за стремления Тель-Авива покупать более дешёвое сырьё за границей и неудовлетворения потребностей внутренней промышленности.

Согласно этому докладу, восстановление производственного потенциала этих единиц требует серьёзных инвестиций и длительного периода времени, что поставило сионистский режим в хрупкое положение из-за последовательных войн. Нехватка некоторого военного снаряжения привела к сокращению проведения операций на различных фронтах. Прошедшие войны раскрыли одну из глубочайших военных слабостей сионистского режима: ограниченность в ведении затяжных войн без прямой внешней поддержки в получении оружия и боеприпасов. Затяжные столкновения с силами сопротивления в Газе, «Хезболлой», Ираном и Йеменом израсходовали большую часть военных запасов сионистского режима.