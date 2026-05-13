Новое приключение Трампа; публикация географической карты Венесуэлы с американским флагом

По сообщению агентства ABNA, Дональд Трамп, президент США, вновь, опубликовав пост в социальной сети Truth Social, выдвинул возможность присоединения Венесуэлы к Соединённым Штатам Америки.

Это в то время, как ранее временный президент Венесуэлы в ответ на заблуждения Трампа пояснил: «Я никогда даже не думал о том, чтобы стать 51-м штатом Америки.»

Дельси Родригес, временный президент Венесуэлы, в понедельник в своей речи отвергла заблуждения Трампа о присоединении её страны к США и чётко заявила, что Каракас «никогда» не думает о том, чтобы стать 51-м штатом Америки, как говорит президент США.

Дельси Родригес ответила по этому поводу: «Этот вопрос никогда не будет рассматриваться; потому что если есть что-то, что у нас, венесуэльцев, есть, так это то, что мы любим наш процесс независимости, мы любим наших героев.»

Трамп в начале недели объявил, что он «серьёзно рассмотрит» вопрос о присоединении Венесуэлы в качестве 51-го штата!