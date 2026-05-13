Волна негативных реакций на высказывания Трампа; президент США является причиной роста цен

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на Al Jazeera, недавние высказывания Трампа об экономике США вызвали волну негативных реакций среди политиков этой страны. Недавно, отвечая на вопрос журналиста: «В какой степени тяжелая экономическая ситуация в США и продолжающийся рост инфляции побуждают вас к достижению соглашения с Ираном?» Он сказал: «Ни в малейшей степени. Когда мы говорим об Иране, единственное, что имеет значение, это то, что у них не должно быть ядерного оружия! Я не думаю о финансовом положении американцев».

Эти высказывания Трампа прозвучали в то время, когда экономика США переживает чувствительную ситуацию. После войны против Ирана на энергетических рынках возникла масштабная напряженность, и цена на бензин в США резко выросла. Инфляция также достигла самого высокого уровня с мая 2023 года.

В связи с этим Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей США, написала в посте: «Разве не стало яснее, чем когда-либо, что Трампу нет до вас дела? Он сказал: ни в малейшей степени!»

Джейсон Кроу, американский конгрессмен-демократ, также заявил: «Трампу нет дела до роста расходов и проблем американцев».

Ияна Брисли, другой американский конгрессмен-демократ, подчеркнула: «Цены на бензин, стоимость жизни и страховки выросли и достигли своего самого высокого уровня. Трамп вновь подчеркнул, что ему нет дела до попыток снизить цены или финансового благополучия американцев».

Известный американский сенатор Берни Сандерс также заявил: «Великий нарцисс! Ему нет дела до финансового положения американцев, потому что проблемы рабочего класса для него не важны. Важно то, чтобы его семья стала еще богаче».

Рафаэль Уорнок, член Палаты представителей США, отметив, что высказывания Трампа не шокировали его критиков, подчеркнул: «Да, мы это видели».

Кэтрин Кларк, лидер демократического меньшинства в Палате представителей, сказала: «Расходы выросли из-за Трампа, и тем не менее ему нет до вас дела».

Многие другие американские сенаторы и конгрессмены также отреагировали негативно на эти высказывания Трампа, публикуя посты в социальных сетях.