Куба: Обвинения США — лишь оправдание давления на Гавану

По сообщению корреспондента ABNA со ссылкой на Al Mayadeen, Мигель Диас-Канель, президент Кубы, заявил, что обвинения США касательно угрозы национальной безопасности выдвигаются исключительно с целью оправдания усиления санкций и экономической блокады против Кубы.

Диас-Канель в сообщении, опубликованном на своей личной странице, подчеркнул, что эти утверждения не имеют никакой логической и реальной основы и противоречат историческим фактам.

Он предупредил, что продолжение этой политики может иметь опасные последствия для региона.

Президент Кубы также сказал, что Гавана на протяжении более шести десятилетий не совершала ни одного агрессивного действия против Соединённых Штатов, но всегда была целью враждебных действий Вашингтона.

Далее он опроверг заявления Марко Рубио, государственного секретаря США, об экономических проблемах Кубы и сказал, что Вашингтон на протяжении многих лет, затрачивая средства и оказывая политическое давление, пытается ослабить экономику и народ Кубы.