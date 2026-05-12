Как сообщает агентство АБНА, газета «Едиот Ахронот» сообщила, что общество сионистов приближается к гражданскому столкновению.

В сообщении говорится, что политические и социальные размежевания представляют собой большую угрозу.

Эта еврейская газета подчеркнула, что 30% сионистов думают о том, чтобы покинуть оккупированные территории.

При этом реальное число сионистов, которые больше не хотят жить в условиях нестабильности и небезопасности на оккупированных территориях, превышает эту цифру.

Ранее еврейская газета «Гаарец» также признала, что Итамар Бен-Гвир, министр внутренней безопасности сионистского режима, сумел превратить полицию этого режима в своё политическое крыло. Это действие было совершено в сотрудничестве с Дэнни Леви, самым неудачливым генеральным инспектором сионистского режима.

В сообщении говорится, что в период Леви полиция сионистского режима официально развалилась.

«Гаарец» подчеркнул: На всех улицах мы видим оружие, и число погибших продолжает расти.