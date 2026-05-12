21 операция «Хезболлы» на юге Ливана; 13 израильских военных ранены

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», министерство здравоохранения сионистского режима признало, что вчера, в понедельник, в столкновениях на ливанском фронте были ранены 13 военнослужащих этого режима.

В этой связи «Хезболла» в заявлении объявила, что за последние 24 часа провела 21 операцию против позиций армии сионистского режима.

В заявлении говорится, что в ходе этих операций скопления солдат и техники противника в районах «Вади-эль-Уюн», «Сирбин», «Тайиба», «Тайр-Харфа», «Байяда», «Эн-Накура» и в русле реки «Дейр-Сириан» были поражены с использованием дронов-камикадзе и ракетных ударов.

«Хезболла» также объявила, что в ходе этих операций два танка «Меркава» в «Рашаф» и «Байяда», два бульдозера D9 в «Эн-Накура» и на дороге «Байяда», две инженерные машины и один автомобиль «Хаммер» в «Байяда» и «Тайр-Харфа» были поражены бойцами «Хезболлы».

Группа добавила, что недавно созданный командный пункт в «Байяда», артиллерийские позиции израильской армии в «Эль-Адайса» были поражены, а топливный танкер в «Тайр-Харфа» сгорел в результате атаки сопротивления.

«Хезболла» также сообщила о противодействии беспилотнику израильской армии в небе над «Тиром» с помощью ракеты «земля-воздух» и заявила, что все операции этой группы были проведены в ответ на нарушение режима прекращения огня и атаки израильского режима на деревни на юге Ливана.