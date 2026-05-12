Бегство Microsoft с оккупированных территорий в Европу после скандала

Как сообщает агентство АБНА, израильская газета «Глобс» сообщила, что после скандала с передачей информации о палестинцах разведывательным службам сионистского режима, компания Microsoft переносит свой филиал с оккупированных территорий во Францию.

Ранее Пентагон объявил, что достиг соглашения с семью компаниями, включая Microsoft, об использовании их передовых возможностей в засекреченных сетях Министерства обороны.

Также в разгар региональной войны некоторые международные СМИ сообщили, что Иран рассматривает около 30 технологических центров, принадлежащих американским компаниям в Западной Азии, в качестве законных военных целей.

В этом списке были названы офисы и технологические центры таких компаний, как Google в Тель-Авиве, инвестиции Microsoft в Объединённых Арабских Эмиратах, инженерные центры NVIDIA на оккупированных территориях и дата-центры Amazon в странах Персидского залива.